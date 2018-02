Modella inglese rapita, il polacco accusato ritratta: "Eravamo complici"

Il dietrofront - Herba, davanti alla Corte d'Assise, ha smentito la sua "vecchia" versione, resa al gip, che chiamava in causa fantomatici "romeni" nell'organizzazione del sequestro e ha tirato in ballo la vittima. Più volte il pm ha messo in difficoltà l'imputato che ha anche sostenuto di aver preparato con Chloe la mail con richiesta di riscatto e foto della ragazza rapita.



Il video - Nei giorni scorsi, durante il processo è stato mostrato il video in cui modella accompagnava gli investigatori nei luoghi del suo rapimento. La ragazza ha guidato gli agenti anche per le strade del paesino dove ha trascorso la maggior parte della sua prigionia. Chloe ha mostrato agli agenti dove con il suo carceriere, in una delle rarissime uscite, era andata a comprare "della frutta" e un paio di scarpe. Poi una forte "crisi di pianto", come ha spiegato un poliziotto nel corso della sua testimonianza, l'ha colta prima di entrare nella baita che Lucasz Herba aveva affittato e dove la modella ha poi raccontato alcuni dettagli del sequestro.