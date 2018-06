Macchine delle forze dell'ordine in divieto di sosta nei pressi del Tribunale di Milano. È questa la situazione documentata da Max Laudadio di Striscia la Notizia. Non solo auto e moto di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri, ma anche autobus della Penitenziaria. A quanto pare, però, i posti assegnati a quest'ultima sono spesso occupati illecitamente da altre vetture. Non poche le lamentele degli agenti ascoltati fuori dal Tribunale milanese: "Se ci parcheggiano tutti, noi che ci possiamo fare? Siamo obbligati a parcheggiare dove troviamo un posto libero." ha detto un agente della Penitenziaria. "C'è confusione, è vero. Le forze dell'ordine hanno diritto a parcheggiare nei posti assegnati" è stato il commento di Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano e assessore alla sicurezza.