Omicidio stradale, condannati i genitori della bimba che morì in auto senza seggiolino

Hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per omicidio stradale il padre e la madre della bimba di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la notte tra il 2 e 3 maggio del 2017. La coppia non aveva assicurato al seggiolino di sicurezza la piccola che viaggiava in braccio alla mamma sul sedile anteriore. I genitori hanno ricevuto la stessa condanna del giovane, positivo all'acol test, che causò lo scontro.