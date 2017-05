Como, scontro frontale fra auto: muore una bimba di 16 mesi, arrestato il conducente dell'altra vettura

Una bambina di 16 mesi è morta in seguito a uno scontro frontale fra due automobili avvenuto a Cantù, in provincia di Como, nella tarda serata di martedì. I genitori della bambina sono rimasti contusi. La piccola era stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna di Como. Il conducente dell'altra vettura è stato arrestato: è un operaio di 34 anni risultato positivo all'alcol test e ora accusato di omicidio stradale.

La bimba è stata trovata dai soccorritori in arresto cardiaco ed è morta un'ora dopo l'arrivo in nosocomio. I genitori che erano con lei sull'auto, la mamma di 26 anni e il papà di 28, residenti a Cantù, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.



Secondo la ricostruzione dell'Areu, l'azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, al momento dell'incidente il padre, che era alla guida, viaggiava senza cintura: la vittima era seduta accanto con la mamma, senza il seggiolino.