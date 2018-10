L'Italia torna nella morsa del maltempo . Forti piogge si sono abbattute nel pomeriggio di domenica nel Catanese , trasformando le strade in fiumi. Stesso destino per Roma , dove è caduta anche una violenta grandinata: diversi gli interventi della polizia locale per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati nei loro mezzi a causa delle strade allagate. Tromba d'aria a Milano e nel Riminese .

Da lunedì il termometro dovrebbe scendere drasticamente, con un calo delle temperature che raggiungerà anche gli 8-10 gradi.



Tromba d'aria a Milano - Una tromba d'aria si è abbattuta su Milano. I vigili del fuoco hanno ricevuto diverse chiamate per alberi caduti nell'hinterland a sud della metropoli, a Gorgonzola, Melegnano e a San Donato. Poi il vortice si è spostato in direzione del centro cittadino, con mulinelli d'aria anche nella zona della stazione centrale.



A Roma le strade diventano fiumi, allagata la basilica di San Sebastiano - Diversi interventi della polizia municipale romana in seguito alle forti piogge e alla grandinata, che hanno colpito la città. I vigili hanno dovuto soccorrere alcuni conducenti rimasti bloccati dentro le proprie auto, andate in avaria a causa dell'acqua alta che ha invaso le strade e che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro.



Allagata la basilica di San Sebastiano fuori le mura sull'Appia dove si è raggiunto quasi il mezzo metro d'acqua. L'allagamento sarebbe iniziato sul piazzale poi l'acqua è entrata dentro la chiesa.



Torna la paura nel Catanese - Forti piogge nel pomeriggio di domenica anche sul Catanese, colpita solo alcuni giorni fa dal maltempo. Il forte temporale ha causato anche ritardi negli arrivi e partenze all'aeroporto del capoluogo siciliano, dove due voli sono stati dirottati in altri scali.



Nei territori di Palagonia, Ramacca e Mineo il cielo è diventato nero e l'acqua è caduta con incredibile violenza. Una pioggia battente ha reso impossibile agli automobilisti continuare a viaggiare: le strade sono state invase da acqua e detriti staccatisi dalle colline, rese fragili dal nubifragio di giovedì.



Il maltempo nel Bolognese e nel Riminese - Danni anche a Bologna e in provincia. Ritardi negli arrivi all'aeroporto Marconi, dove comunque sono stati garantiti tutti i voli. Tempesta di vento e pioggia anche nel Riminese, con una tromba d'aria che si è abbattuta sul circuito di Misano.