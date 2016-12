Aggredito con l'acido, Savi per la prima volta in aula: "Voglio vederli in faccia"

A QUARTO GRADO Coppia acido, Martina: colpa è mia

"Alexander non era in via Carcano per caso. Era lì perché gli ho dato appuntamento io, travolgendolo in una vicenda molto grave". E' quanto scrive nel suo memoriale Martina Levato, l'ex bocconiana condannata a 14 anni insieme a Boettcher per un'aggressione con l'acido. Il testo, diffuso dalla trasmissione "Quarto...