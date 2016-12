Aggredito con acido, pm: purificavano chi entrava in contatto con Martina

19:16 - A Martina Levato, Alexander Boettcher e Andrea Magnani, già detenuti per le lesioni gravissime causate con l'acido a un 21enne a Milano, è stata contestata anche l'associazione per delinquere. Eloquente il verbale del pm: "Chi scrive ha avuto a che fare con delinquenti di ogni livello, mafiosi compresi. Ebbene, mai si è avvertita una percezione di così intenso pericolo". La coppia avrebbe aggredito persone che erano entrate in contatto con la studentessa, mettendo in atto una "purificazione".

Coppia diabolica, i danni dell'acido saranno permanenti Di Stefania Ferraro

Secondo le risultanze delle indagini, coordinate da Alberto Nobili e Marcello Musso, i tre avrebbero costituito una vera e propria associazione per delinquere responsabile anche dell'aggressione ai danni di altre due persone. La Levato, inoltre, è accusata anche di un tentativo di evirazione, avvenuto il 19 maggio 2014, ai danni di uno studente della Cattolica, con cui la donna aveva avuto una breve relazione sentimentale.



Dalle nuove carte, emerge che Martina Levato sarebbe stata "tutt'altro che plagiata dal Boettcher" e che è una donna con "mancanza di scrupoli sessuali" e capace di usare "le sue menzogne per manipolare ed coprire gli inganni".



La coppia, infatti, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe aggredito con l'acido una serie di persone che erano entrate in contatto con la studentessa, mettendo in atto una sorta di azioni "purificatorie". Nella "ricostruzione probatoria che si sta conducendo - spiega il pm - del circuito di relazioni emerso tra i primi due indagati e le vittime dei gravi delitti in esame, all'interno della coppia Levato-Boettcher e verso l'esterno, risulta centrale la menzogna, caratteristica fondamentale della comunicazione della Levato".