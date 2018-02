Roma si sveglia sotto la neve, imbiancato anche il litorale

E' un risveglio tutto bianco quello di Roma , fino al litorale. Sulla Capitale ha iniziato a nevicare poco prima delle 2, proseguendo per gran parte della notte. Intorno alle 4, come era nelle ultime previsioni, la nevicata si è fatta via via intensa, tanto che al suolo ci sono almeno 3-4 centimetri di coltre bianca. Il Campidoglio: "Limitare gli spostamenti".

Una fitta nevicata sta cadendo anche nei quartieri a sud di Roma. L'Eur, la zona della Laurentina e la cittá militare Cecchignola sono ricoperti da una coltre bianca. I fiocchi di neve cadono fitti.



Disponibili per l'emergenza neve "almeno 170 mezzi a Roma", questi sono stati precauzionalmente disposti su presidi individuati in diverse parti del territorio cittadino e intorno all'anello della città per raggiungere velocemente anche le zone periferiche. A questi 170 mezzi all'occorrenza se potranno aggiungere degli altri. Lo si apprende da fonti del Campidoglio. Il sale a disposizione, spiegano fonti capitoline, "è di mille tonnellate al giorno".



Già domenica era stata firmata l'ordinanza per disporre la chiusura delle scuole lunedì in previsione dell'ondata di gelo e dell'allerta neve. Al Centro è previsto l'arrivo della neve e temperature fino a -15 gradi, con rischio ghiaccio sulle strade. Scuole chiuse anche a Tivoli, nei comuni dei Castelli romani e a L'Aquila (per due giorni).



Campidoglio: "Limitare gli spostamenti" - "Siamo al lavoro per garantire la percorribilità delle strade a fronte della nevicata eccezionale che ha interessato questa notte la Capitale. Si invitano i cittadini a limitare i propri spostamenti allo stretto necessario". Lo scrive su Facebook l'assessore all'Ambiente di Roma Pinuccia Montanari