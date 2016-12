Caso Cucchi, il processo in Cassazione Pg: "Annullare assoluzione medici"

I medici erano stati prosciolti in Appello e dichiarati non colpevoli "per insufficienza di prove". L'unica conferma di assoluzione in Cassazione è per la dottoressa Rosita Caponetti, già prosciolta per falso ideologico. I referti dell'ingresso di Stefano Cucchi nella struttura protetta dell'ospedale Pertini "devono essere considerati come un capitolo clamoroso della sciatteria e trascuratezza della assistenza riservata a Cucchi", ha precisato il pg.



Per quanto riguarda i tre agenti di polizia penitenziaria coinvolti nel processo, il pg ha invece chiesto di confermare l'assoluzione. "Non c'è dubbio - ha continuato - che le violenze subite sono state poste in essere tra la perquisizione notturna a casa dei genitori alla fine della permanenza a piazzale Clodio per la convalida dell'arresto. Quella morte è di eccezionale gravità".



In un passaggio della sua requisitoria, Nello Rossi ha ricordato che Cucchi "è sempre, dico sempre, stato nella custodia di uomini appartenenti a corpi dello Stato che legittimamente lo avevano arrestato e ne avevano limitato la libertà, ma che proprio in ragione di questo potere avevano l'assoluto dovere di custodirne l'integrità fisica e di rispettarne la dignità".



Procede intanto l'inchiesta bis della Procura di Roma che ha iscritto cinque carabinieri nel registro degli indagati, tre per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità e due per falsa testimonianza. E' stato richiesto l'incidente probatorio per ottenere dal gip una nuova perizia medico-legale sulle lesioni patite dal giovane.