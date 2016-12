Caso Cucchi, sono cinque i carabinieri indagati: tre per lesioni aggravate

Sono cinque i carabinieri indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta nell'ottobre 2009 in ospedale, una settimana dopo il suo arresto per droga. Tra i militari dell'Arma, tre sono accusati di lesioni aggravate. L'altro è iscritto per falsa testimonianza, così come l'ex vice comandante della stazione di Tor Sapienza, Roberto Mandolini, già indagato da tempo per aver mentito al processo d'Appello.