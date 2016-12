Caso Cucchi, procura chiede nuova perizia: "Fu pestato dai carabinieri"

Nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta in ospedale nell'ottobre del 2009, sono indagati cinque carabinieri della stazione Roma Appia, tre per lesioni personali aggravate e abuso d'autorità e due per falsa testimonianza. La richiesta di incidente probatorio è stata inoltrata nel quadro degli accertamenti bis avviati dal procuratore Giuseppe Pignatone e dal sostituto Giovanni Musarò.



La richiesta di una nuova perizia medico-legale si basa sulle risultanze di una consulenza del radiologo Carlo Masciocchi, il quale nelle radiografie ha trovato una frattura lombare recente sul corpo di Cucchi. Per gli inquirenti questo elemento di novità "rende necessaria una rivalutazione dell'intero quadro di lesività anche ai fini della sussistenza o meno di un nesso di causalità tra le lesioni patite da Stefano Cucchi a seguito del pestaggio, e l'evento morte".