Erdogan a Roma, il presidente turco incontra il Papa, Mattarella e Gentiloni

Un colloquio "rispettoso e franco". Questo il tono dell'incontro al Quirinale tra Sergio Mattarella e il presidente turco Recep Tayyib Erdogan. Sono state ribadite le tradizionali posizioni, quella italiana in linea con quella della Ue, dei due Paesi sui principali temi in agenda. Era durato invece 50 minuti l'incontro con Papa Francesco, che hanno parlato della questione di Gerusalemme . Ultimo a ricevere Erdogan il premier Gentiloni.

In Vaticano - "Vi ringrazio per il vostro interesse", ha detto il capo di Stato in Vaticano, e il Papa a sua volta ha ringraziato per la visita. Il Santo Padre ha poi donato a Erdogan un medaglione raffigurante un angelo spiegando: "E' un angelo della pace che strangola il demone della guerra. E' simbolo di un mondo basato sulla pace e la giustizia". Gli ha regalato anche un'opera del 1600 con la Basilica di San Pietro, una copia del Laudato si', e una copia del messaggio della Pace. Erdogan li ha donato una panoramica di Stanbul in ceramica, alcuni libri di e su Gialal Al-Din Rumi, teologo musulmano sunnita e poeta mistico di origine persiana.