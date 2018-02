Erdogan a Roma, il presidente della Turchia incontra Papa Francesco

Erdogan in Vaticano, lʼincontro con Papa Francesco Afp 1 di 31 Afp 2 di 31 Afp 3 di 31 Afp 4 di 31 Afp 5 di 31 Afp 6 di 31 Afp 7 di 31 Afp 8 di 31 Afp 9 di 31 Afp 10 di 31 Ansa 11 di 31 Ansa 12 di 31 Ansa 13 di 31 Ansa 14 di 31 Ansa 15 di 31 Ansa 16 di 31 Ansa 17 di 31 Ansa 18 di 31 Ansa 19 di 31 Ansa 20 di 31 Ansa 21 di 31 Ansa 22 di 31 Ansa 23 di 31 Ansa 24 di 31 Ansa 25 di 31 Ansa 26 di 31 Ansa 27 di 31 Ansa 28 di 31 Ansa 29 di 31 Ansa 30 di 31 Ansa 31 di 31 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

In Vaticano - "Vi ringrazio per il vostro interesse", ha detto il capo di Stato arrivando in Vaticano, e il Papa a sua volta ha ringraziato per la visita. Il Santo Padre ha poi donato a Erdogan un medaglione raffigurante un angelo spiegando: "E' un angelo della pace che strangola il demone della guerra. E' simbolo di un mondo basato sulla pace e la giustizia". Gli ha regalato anche un'opera del 1600 con la Basilica di San Pietro, una copia del Laudato si', e una copia del messaggio della Pace. Erdogan li ha donato una panoramica di Stanbul in ceramica, alcuni libri di e su Gialal Al-Din Rumi, teologo musulmano sunnita e poeta mistico di origine persiana.



Giornata fitta di impegni - Dopo il colloquio con il Santo Padre e con il segretario di Stato monsignor Pietro Parolin, Erdogan ha visitato, con la moglie e il seguito, la basilica di San Pietro. Il presidente della Turchia sarà a colazione in compagnia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, per incontrare poi il premier Paolo Gentiloni e un gruppo di imprenditori italiani.



Massima allerta sicurezza in città - Il piano sicurezza in città è stato concordato con la polizia turca per garantire massima protezione a Erdogan, nel quadro degli standard di prevenzione antiterrorismo: qualunque forma di protesta viene ammessa, scrive la questura, "esclusivamente in una cornice di legalità". La "green zone", superblindata, comprende il centro storico, controllato minuto per minuto dalle forze dell'ordine, e non vi potranno essere pubbliche manifestazioni fino a quando Erdogan non avrà lasciato la città.