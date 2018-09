Calenda: "Il Pd da rottamare? Un termine che porta una sfortuna terrificante"

“Mi sono iscritto al Pd il giorno dopo il fallimento elettorale del 4 marzo. Lo confermo. Ma so che il partito non è più utilizzabile. Per questo pensavo a un fronte repubblicano fatto di persone nuove”. Carlo Calenda non ha dubbi, è questa la ricetta per superare il Pd. Ma guai a parlare di rottamazione “è un termine che porta una sfortuna terrificante”, dice a Stasera Italia l’ex ministro dello Sviluppo Economico, che precisa di voler coinvolgere nel suo progetto persone liberali che conoscano le ricette per tenere il Pd in Europa come un attore primario. “Ho scritto un manifesto e volevo iniziare a lavorare da settembre, ma le mie vicende personali hanno un po' rallentato”. Non sembra pensarla allo stesso modo il direttore di Libero, Vittorio Feltri: "La sinistra non mi manca per niente".