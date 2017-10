Bologna, pornodiva gira scena "hot" in strada: 15.000 euro di multa

Un film porno in mezzo alla strada. E' accaduto a Calderara di Reno (Bologna), dove alcuni passanti hanno segnalato ai carabinieri l’insolita attività di un’attrice professionista, vestita da suora, e di due cameramen impegnati nelle riprese di una scena hot. I militari hanno sanzionato i tre, tutti cittadini italiani, con una multa di 15.000 euro.

La pornodiva, una ventottenne, stava urinando su un crocifisso. Accanto a lei i videomaker, due uomini di 26 e 32 anni, intenti a "catturare" le immagini bollenti. Interrogati dai carabinieri, tutti hanno ammesso di essere lì per girare un film pornografico, in pieno giorno e sotto gli occhi dei cittadini allibiti. I militari hanno multato sia l’attrice sia i suoi collaboratori, ai sensi dell’articolo 527 del Codice penale. La legge punisce con una sanzione amministrativa, compresa tra i 5.000 e i 30.000 euro, chiunque compia atti osceni "in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico".