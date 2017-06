Teramo, dottoressa di 53 anni uccisa nel parcheggio dell'ospedale: è caccia al killer

Un'oncologa di 53 anni, Ester Pasqualoni, è stata uccisa nel parcheggio dell'ospedale della Val Vibrata di Sant'Omero (Teramo). La donna aveva appena terminato il suo turno quando è stata aggredita da un uomo. A dare l'allarme un altro dipendente dell'ospedale che l'ha trovata con la gola tagliata, riversa a terra in una pozza di sangue. Stando a quanto emerso, si tratterebbe di un caso di stalking finito tragicamente: di recente la donna aveva presentato due denunce nei confronti di un uomo. E' caccia al killer fuggito con un'auto bianca.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica e i colleghi del Reparto operativo di Teramo. L'omicidio è avvenuto intorno alle 16: è caccia al killer in tutta la provincia. Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti di aver notato poco prima dell'aggressione una Peugeot 205 di colore bianco che si aggirava nel parcheggio del nosocomio. Si visionano anche le telecamere della zona.



La vittima, un'oncologa, nata nel 1964 a Roseto degli Abruzzi (Te), mamma di due figli, è molto conosciuta nel territorio teramano. Sul Web si trovano encomi per il suo lavoro. "(...) Il valore aggiunto del reparto è la responsabile Dottoressa Ester Pasqualoni, - si legge in una lettera aperta pubblicata su una testata locale "I due punti" a novembre del 2014 - competente e preparata professionalmente, sempre al passo con i tempi nelle cure innovative e svolge il proprio lavoro con abnegazione e devozione, il tutto costellato da tanta umiltà. Inoltre la D.ssa Pasqualoni si spende costantemente nell’attuare una corretta sinergia fra i vari reparti, il laboratorio analisi, la radiologia ed altri settori presenti all’interno della struttura sanitaria".