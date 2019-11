“Striscia la Notizia”, il ministero della Difesa non paga l’Imu al Comune di Fontana Liri: “500mila euro di debito”

Il ministero della Difesa non paga l’Imu per alcuni alloggi al Comune di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, affittati a militari e famiglie. A svelare la vicenda è il nuovo inviato di “Striscia la Notizia”, Roberto Lipari, comico palermitano, che esordisce nel programma con un’intervista al sindaco Gianpio Sarraco: “Si tratta di circa 20 appartamenti per i quali lo Stato non paga le tasse dal 1993. Sono 500mila euro che vengono a mancare”, spiega il primo cittadino alle telcamere del tg satirico di Canale 5.

“Siamo andati da Equitalia, ma hanno detto che non può essere pignorato”, racconta ancora Sarraco. Due sentenze della Cassazione hanno dato ragione al Comune: “Entro il 31 dicembre procederemo con i pagamenti”, è la risposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, interrogato da “Striscia la Notizia” sulla vicenda.