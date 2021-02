Samantha è la nuova tornista: "Sono curvy e non me ne vergogno"

"Dovete fare un trono curvy, io lo sono molto e non me ne vergogno". Così Samantha Curcio, la nuova tronista di "Uomini e Donne" si presenta al pubblico di Canale 5. Mora, occhi azzurri e molto sicura di sè, Samantha si ama e lo mette subito in chiaro nella clip di presentazione del dating-show di Maria De Filippi. "Si può dimagrire, ma non si può diventare simpatici", questo il motto della 30enne originaria di Sapri, in provincia di Salerno.

Da tempo desiderava diventare una tronista, ma in passato era stata scartata ai casting. Non si è arresa e adesso è arrivato il suo momento. Samantha è un uragano, lo si capisce subito non appena entra in studio sorridente è pronta a scherzare su se stessa.

A Maria chiede un "miracolo" ossia la possibilità di trovare l'amore della sua vita. A Gianni e Tina, infine, "un calcio nello stinco" per quando sarà troppo ironica con se stessa.