Patrizia De Blanck compie 80 anni al "GF Vip" e incontra la figlia Giada: "Il regalo lo hai fatto tu a me"

Serata di festeggiamenti al "Grande Fratello Vip" per gli 80 anni della contessa Patrizia De Blanck. Dopo aver ballato con i suoi due "valletti" Pierpaolo Pretelli ed Enock, la contessa ha ricevuto la sorpresa della figlia.

Giada è apparsa da dietro un plexiglass con due buchi per le braccia per far in modo di potersi concedere un abbraccio rispettando le regole del distanziamento sociale: "Ti ringrazio perchè il regalo vero della vita l'hai fatto tu a me crescendomi così, sei una madre meravigliosa... Sono contenta tu sia qui, siete dei privilegiati in questo momento e voglio solo che tu ti goda tutto questo".