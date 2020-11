Stefano Bettarini squalificato dopo la bestemmia al "GF Vip": "Non volevo offendere nessuno"

Stefano Bettarini è stato ufficialmente squalificato dalla Casa del "Grande Fratello Vip". L'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura è stato espulso dal reality di Canale Cinque per aver proferito una bestemmia dopo appena poche ore dal suo ingresso a Cinecittà.

Bettarini, infatti, dopo aver partecipato alla prima edizione in versione "Vip" del programma in cui si era classificato al quarto posto, aveva nuovamente varcato la porta rossa lo scorso venerdì.

Come avviene in questi casi, la decisione del programma è stata annunciata dal conduttore, Alfonso Signorini: "Stefano, le tue parole hanno violato le regole e lo spirito stesso di Grande Fratello: in casi come questi, la decisione è inevitabile: sei ufficialmente squalificato dal gioco.” Bettarini ha capito subito l'errore: "So di aver sbagliato - dice - non volevo offendere nessuno, ma mi assumo le mie responsabilità".