Francesco Oppini riceve la sorpresa di Alba Parietti: "Ho capito che devo risolvere i problemi con te"

Emozionante incontro al "GF Vip" di Alba Parietti al figlio Francescco Oppini. L'attrice e opinionista televisiva ha fatto una sorpresa al concorrente del reality: tra i due c'è un rapporto affettivo complicato ma che dicono pronti a voler risolvere.

Prima dell'incontro Oppini ha confessato di essere stato un figlio un po' "stro..o" e di non avere mai chiesto a sua madre come stesse davvero". Francesco è poi uscito dalla Casa per incontrare la madre ed è scoppiato in lacrime: "Ti ho detto di venire al "Grande Fratello perchè pensavo potesse essere importante - gli dice Alba -, ti ho detto vai come se fossi al militare, invece sono uscite cose che non pensavo. Io devo ringraziare Tommaso perchè ti è stato amico, e anche Elisabetta ed Enock, perchè alle volte bisogna confrontarsi. E' strano trovarsi qui ed è strano non essersi riusciti a dire delle cose se non adesso".



Francesco ha poi ammesso le sue mancanze: "Il tempo è prezioso e bisogna esprimere le proprie emozioni, non sono mai stato così emozionato di vederti e ho capito che devo risolvere i problemi con te".