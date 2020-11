"GF Vip", la sorpresa di papà Pasquale a Massimiliano Morra, poi l'attacco a Zorzi

Scontri, sorprese e tante emozioni durante la diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip", durante la quale Massimiliano Morra ha potuto rivedere il padre. "Lo stimo molto, ha sempre lavorato per la famiglia e a lui devo tutto", racconta l'attore dicendosi dispiaciuto per non aver detto spesso quanto gli volesse bene.



Un incontro avvenuto poco dopo l'ennesimo confronto proprio tra Massimiliano e Tommaso Zorzi, che lo accusa di assecondare sempre il suo interlocutore cambiando idea in continuazione. Sul tema è intervenuto proprio papà Pasquale, che non ha digerito un'imitazione di Massimiliano: "L'altra sera hai messo in scena un teatrino di cattivo gusto e non mi aspettavo che ne facessi parte, proprio tu che hai raccontato di essere stato deriso per anni".