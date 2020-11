"GF Vip", Enock smentisce Selvaggia: "Non ci siamo mai baciati"

L'ingresso di Selvaggia Roma nella Casa del "Grande Fratello Vip" ha scatenato una serie di nuove dinamiche che riguardano soprattutto Enock Barwuah, con il quale l'influencer sostiene di essersi scambiata un bacio durante una serata in un locale di Roma.



"Quella sera io sono stato male - si difende il fratello di Mario Balotelli, che all'epoca era già fidanzato - Un mio amico ha messaggiato con lei utilizzando il mio cellulare, ma io non c'entro nulla. E tra gli altri inquilini c'è chi dubita di Selvaggia: "Sicuramente non è carino dirlo qui dentro, dove Enock è sicuramente in imbarazzo e non può chiarire la sua posizione", commenta Stefania Orlando, seguita da Tommaso Zorzi: "Da una parte ha raccontato una versione falsa dei fatti, dall'altra dubito che abbia inventato diverse versioni".