Open Arms, Salvini contro ong: è lei che tiene in ostaggio i migranti | La Spagna pronta ad accogliere i naufraghi

"Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l'Italia". Lo scrive Matteo Salvini replicando alle accuse della ong Open Arms. "Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo", aggiunge Salvini. Dall'ispezione disposta dai pm, non ci sarebbe emergenza sanitaria. La Spagna pronta ad accogliere i migranti.

Ong contro Salvini - L'organizzazione non governativa sempre su Twitter scrive: "Giorno 17. Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani 'senza nome' e dei volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore".



La Spagna offre porto di Algeciras per sbarco Open Arms - La Spagna proponesto che la nave umanitaria Open Arms attracchi nel porto di Algeciras per far sbarcare i migranti.



Madrid: inconcepibile risposta Salvini su Open Arms - "L'inconcepibile risposta delle autorità italiane e, in particolare, del suo ministro dell'Interno Matteo Salvini, di chiudere tutti i suoi porti e le difficoltà esposte da altri Paesi del Mediterraneo centrale, hanno portato la Spagna a guidare nuovamente la risposta alla crisi umanitaria". E' quanto si legge, secondo El Pais, in un comunicato della presidenza spagnola, nel quale si annuncia la decisione del premier Pedro Sanchez di accogliere l'Open Arms in Andalusia.



Salvini: "Open Arms in Spagna, chi l'ha dura la vince" - "Chi l'ha dura la vince: la Spagna ha aperto i porti. Non ho risposto agli insulti, alle minacce di morte. Si ragiona con calma e si lavora da ministro", afferma il vicepremier su Facebook. "Ricordo al ministro Trenta che i due unici bambini, neonati, li ho fatti scendere io. Faccio il ministro con orgoglio, qualunque altro ministro avrebbe ceduto, io no".



Per minori prima notte su terraferma, stanno bene - Hanno trascorso la loro prima notte sulla terraferma nell'hotspot di Lampedusa i 27 ragazzi fatti sbarcare sabato in quanto minori non accompagnati. Secondo il responsabile del poliambulatorio dell'isola, Francesco Cascio, le loro condizioni sono buone.



La procura valuta relazione degli ispettori sanitari: no emergenza sanitaria - La procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall'ispezione effettuata sabato sulla Open Arms per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei naufraghi: non sarebbero emerse, secondo l'agenzia di stampa Ansa, particolari criticità igienico-sanitarie da far scattare l'emergenza. I migranti sono ammassati sul ponte dell'imbarcazione, dormono per terra senza alcun materassino, si coprono con lenzuoli e tovaglie, e secondo la ong sono psicologicamente stremati. Secondo la relazione dei medici del Cismo ci sarebbero casi di scabbia ma non ci sono al momento conferme istituzionali al riguardo.



Fonti vicine agli inquirenti parlano di "condizioni abbastanza accettabili" e di un "quadro meno drammatico" di quanto veniva ipotizzato, anche se, sottolineano, la situazione a bordo è molto critica con 107 naufraghi ammassati l'uno sull'altro e provati psicologicamente dopo 17 giorni sul ponte dello scafo. Gli ispettori sanitari oltre a verificare le condizioni sulla nave hanno visitato alcuni dei migranti.



Salvini: "Emergenza sanitaria immaginaria" - "Malati immaginari, minorenni immaginari, adesso emergenze sanitarie immaginarie... La ong Open Arms e i suoi complici stanno raggiungendo il massimo del ridicolo, gli italiani sono buoni ma non fessi", scrive il ministro dell'Interno su Facebook.