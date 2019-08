Open Arms, Conte: "Sbarcare subito i minori" | Salvini: "Dico sì mio malgrado"

Fonti di Palazzo Chigi hanno spiegato che il premier ha inviato una nuova lettera a Matteo Salvini in cui ribadisce che è necessario che sia autorizzato lo sbarco immediato delle persone di età inferiore agli anni 18 presenti a bordo della nave Open Arms. Nel documento, Conte conferma poi che dalla Commissione europea ci è arrivata la disponibilità di una pluralità di Paesi europei (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna) a condividere gli oneri dell'ospitalità per tutte le persone di cui ci stiamo occupando, anche indipendentemente dalla loro età.



"I principi giuridici destinati a regolare i ruoli degli Stati nel governo del fenomeno delle migrazioni sono dagli altri Paesi invocati a parole e disapplicati nella pratica, col risultato di far pesare solo sul contribuente italiano le conseguenze dell'attività di fiancheggiamento dell'immigrazione clandestina attuata da navi straniere", ha replicato Salvini a Conte. Poi, nell'accettare "mio malgrado" la decisione del premier sullo sbarco dei minori, il vicepremier ha sottolineato: "Continuerò a perseguire in tutte le competenti sedi giurisdizionali l'affermazione delle ragioni di diritto che ho avuto modo di esporti".