Open Arms, il sindaco di Lampedusa a Tgcom24: "Basta parlare solo di Ong"

"A Lampedusa sbarcano migranti tutti i giorni, ma giornali e politici intervengono solo quando entrano in ballo le Ong". Con queste parole il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, ha commentato a Tgcom24 la situazione dell'Open Arms. "Nessuno affronta davvero il problema migrazione in Italia - continua Martello - Toninelli vuole trasferire le persone a bordo in Spagna? Sono solo dichiarazioni da campagna elettorale".