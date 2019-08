Open Arms,migrante si getta in mare. Ong: "Sequestrati da 19 giorni"

Cresce la tensione a bordo della Open Arms, ancora ferma al largo di Lampedusa. Un migrante si è gettato in acqua per cercare di raggiungere la costa: una motovedetta della guardia costiera è intervenuta per recuperarlo. Intanto su Twitter il fondatore della Ong spagnola, Oscar Camps, scrive: "Sequestrati da 19 giorni". A bordo della nave, dopo lo sbarco di alcuni migranti per motivi di salute, sono rimasti 98 naufraghi.