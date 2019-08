Open Arms, possibile multa in Spagna: "Non ha il permesso di salvare"

Ora che i migranti sono sbarcati a Lampedusa , Open Arms rischia di dover affrontare un altro problema: il governo spagnolo non esclude la possibilità di multare la nave, che "non ha il permesso di effettuare salvataggi". A riferirlo è il vicepremier spagnolo, Carmen Calvo, secondo cui "il capitano della nave lo sa e il ministro dello Sviluppo glielo ha ricordato".

La numero due del governo ha affermato che è possibile una multa a Open Arms fino a 900mila euro. Già a giugno la Direzione della Marina mercantile iberica aveva inviato una lettera a Open Arms, contestando il divieto di navigare nella zona SAR, la zona di soccorso, al largo della Libia.



"La nave della Marina militare spagnola partita per Lampedusa per recuperare i migranti a bordo della Open Arms rimarrà vicina all'isola siciliana, pronta a portare in Spagna i profughi che Madrid ha accettato di accogliere", ha quindi riferito Carmen Calvo, parlando all'emittente iberica Cadena Ser.



Ue: "Pronti a coordinare la redistribuzione dei migranti" - Intanto la Commissione europea è pronta ad iniziare il coordinamento per il ricollocamento dei migranti a bordo della Open Arms fatti sbarcare in Italia. La portavoce dell'esecutivo comunitario Natasha Bertaud ha ricordato che c'è la disponibilità ad accogliere i naufraghi da parte di Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, e Romania. "Speriamo che questo spirito di solidarietà sia dimostrato anche per i migranti a bordo dell'Ocean Viking", ha aggiunto Bertaud.