Ora tocca all'Ocean Viking, da dodici giorni tra Malta e la Sicilia con 356 migranti a bordo

"Qui la vita è in pausa. La situazione è ancora sotto controllo ma non potremo resistere all'infinito" ha dichiarato il capo missione Nick Romaniuk in un'intervista a Repubblica. A bordo vengono distribuiti cibo e vivande. Ci sono sei docce ma si cerca di risparmiare acqua. Il ponte è cosparso di teloni che tuttavia non bastano a proteggere tutti dalle temperature roventi. Anche le condizioni psicologiche sono difficili. I migranti a bordo della nave vengono per la maggior parte da Sudan e Darfour e sono passati per la Libia , dove hanno subito violenze e torture.

La Ocean Viking è in attesa che qualcuno offra un porto sicuro dove attraccare. "Noi siamo qui per salvare la vita delle persone nel Mediterraneo e non possiamo certo essere noi a decidere dove sbarcarle" ha detto Romaniuk. L'unica indicazione arrivata per ora è quella del centro di ricerca e soccorso libico. "Ma ovviamente non siamo disponibili a riportare le persone in un paese di guerra. E' del tutto inaudito che in Europa nessuno dia risposte, che nessuno coordini nulla, che nessuno si faccia carico delle sue responsabilità. Noi siamo disponibili a portare le persone in qualsiasi porto ci indicheranno, tranne che in Libia. I paesi europei non stanno rispettando le convenzioni internazionali da loro sottoscritte che li obbligano a intervenire".