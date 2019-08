Migranti, la nave Ocean Viking con 356 persone a bordo si avvicina a Lampedusa

Si fanno sempre più complesse le condizioni a bordo della nave Ocean Viking che trasporta 356 migranti. Tra di loro anche molti minorenni. L'imbarcazione gestita da SOS Méditerranée e Medici senza Frontiere è in mare da 9 giorni e si trova nelle acque tra Malta a Lampedusa in attesa di un porto sicuro. "I nostri medici stanno monitorando attentamente un paziente, le cui condizioni sono peggiorate rapidamente", si legge in un tweet dell'ong.

Un medico di Msf aggiunge: "Stiamo cercando di tenerlo il più stabile possibile nella clinica a bordo ma è solo una soluzione a breve termine".



Salvini: "I 356 a bordo non sbarcheranno" - "Non sbarcheranno perché ho già firmato il divieto di ingresso i 356 a bordo della nave norvegese di ong francese". Cosìil ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook in merito alla nave Ocean Viking.