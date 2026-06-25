Caldo, il sindaco di Parigi: "Mortalità in aumento"

A Parigi si registra una "mortalità in aumento" a causa del caldo. Lo ha detto il sindaco della capitale francese, Emmanuel Gregoire, all'emittente televisiva "Tf1". Il primo cittadino non ha fornito dati, affermando che spetta alle "autorità sanitarie comunicare su questo". Gregoire ha annunciato l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di "cambio di dottrina". Giovedì mattina a Parigi si registravano 29 gradi centigradi. In generale, in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto.