Ucciso a Torino, giudice: "Chiedo scusa alla famiglia di Leo"

"Come rappresentante dello Stato mi sento di chiedere scusa alla famiglia di Stefano Leo". Così il presidente della Corte d'Appello di Torino, Edmondo Barelli Innocenti, che interviene sulla mancata carcerazione dell'assassino, Said Mechaquat. Ma difende l'operato dei suoi giudici, spiegando che "qui abbiamo fatto quello che dovevamo fare" e che, anche se incarcerato, "non c'è certezza che Mechaquat potesse essere ancora in carcere il 23 febbraio".