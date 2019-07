Oroscopo: una squadra di calcio per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Per te ci vuole una squadra che punti sempre ad essere la numero uno, ma che allo stesso tempo sia capace di risollevarsi tutte le volte che cade, senza paura di sbagliare nuovamente. Il Chelsea, società calcistica inglese, potrebbe essere la squadra giusta per farti emozionare. Un giocatore che ben rappresenta il tuo Segno (pur appartenendo al Capricorno) è l’attaccante Eden Hazard, che si contraddistingue per forza, velocità e agilità. Non perderti il calendario delle prossime partite!



TORO - Non hai la fama di essere una persona particolarmente sportiva, ma quando si parla di calcio si può trovare una squadra che rappresenti la tua semplicità e la tua concretezza. Non hai bisogno di dimostrare di essere la più forte o quella più all’avanguardia. Il Bayern Monaco potrebbe rappresentare degnamente il tuo Segno. L’attaccante Robert Lewandowski riesce spesso a determinare l’esito delle partite. La sua forza e la sua determinazione ti piacciono. Peccato che non appartenga al tuo Segno Zodiacale…



GEMELLI - Una persona come te, che sta sempre in movimento, non ha difficoltà a trovare una società sportiva che la rappresenti. Per te però ci vuole una squadra giovane, intelligente, che giochi di strategia. Il Liverpool potrebbe essere l’ideale per esprimere tutte queste caratteristiche. Non dovresti sorprenderti del fatto che l’attaccante Mohamed Salah Ghaly (Momo) appartenga proprio al tuo stesso Segno Zodiacale. Non a caso, venga considerato uno dei più grandi calciatori della sua generazione.



CANCRO - Tu sei molto tradizionalista e per te è impensabile che esistano giocatori che cambiano squadra con tanta frequenza. Hai un forte senso patriottico e non ti perdi mai una partita della nazionale. La squadra di calcio italiana che meglio ti rappresenta è sicuramente la Roma. L’entusiasmo e l’euforia dei tifosi ti trascina in un clima molto familiare. Giocatori come Francesco Totti per te sono indimenticabili e apprezzi anche il fatto che coinvolga spesso sua moglie e i suoi figli nelle sue attività.



LEONE - Tu hai l’abitudine di avere tutte le attenzioni concentrate su di te e non ti accontenteresti mai di una squadra che non si fa notare per le sue performance o per altre caratteristiche di spicco. Ecco perché la squadra migliore per rappresentarti potrebbe essere il Barcellona (Futbol Club Barcelona). Il centrocampista attaccante Leo Messi, nonostante sia il più forte di tutti e nonostante il suo nome sia un forte richiamo al tuo Segno, appartiene a quello che ti precede, ossia il Cancro.



VERGINE - Il tuo Segno è governato da Mercurio perciò ami stare in movimento e lo sport non può mai mancare nella tua vita. Preferisci praticarlo però, anzi che seguirlo alla radio o in tv. Sei una persona abbastanza abitudinaria e, quando decidi di tifare per una squadra, difficilmente la abbandoni, a prescindere dal successo che possa avere. Ti piacerebbe collaborare nell’organizzazione della squadra del Milan. Giocatori del calibro di Gattuso, che è l’allenatore, resteranno per sempre nel tuo cuore.



BILANCIA - Non sei una persona particolarmente competitiva e per te l’importante è partecipare, non vincere. Ti accontenti quindi di una squadra che può stare serenamente al secondo o al terzo posto. Allo stesso tempo però, ci tieni ad uno stile corretto ed elegante dei calciatori. L’Arsenal potrebbe rappresentare degnamente il tuo Segno Zodiacale, segno a cui appartiene anche il centrocampista Mesut Özil, che anche dopo un’intera partita giocata male, riesce a risollevarne le sorti negli ultimi minuti.



SCORPIONE - Tu non conosci le mezze misure: o ti si ama o ti si odia. Per te esistono soltanto il bianco e il nero. È dunque facile comprendere che la squadra che meglio ti rappresenta sia la Juventus, amatissima dai suoi tifosi che ne festeggiano sempre le innumerevoli vittorie e odiatissima da tutti coloro che propendono per altre società calcistiche. Son tanti i giocatori con cui ti potresti identificare, ma lo storico giocatore della Juve, appartenente proprio al Segno dello Scorpione, è Alessandro Del Piero.



SAGITTARIO - Il tuo Segno è associato allo sport e il calcio potrebbe essere proprio uno dei tuoi hobby preferiti. Ti piace osservare come si comportano sul campo i diversi giocatori e ne apprezzi anche le caratteristiche e il vigore fisico. Spesso i calciatori sono un modello a cui ispirarti per quanto riguarda la tua fisicità. Una delle squadre che potrebbe entrare tra le tue preferenze è l’Ajax (si sa che tu prediligi l’estero). Tra i giocatori, ti colpisce particolarmente il giovanissimo Frenkie de Jong.



CAPRICORNO - Per te il calcio è un lavoro (per i giocatori o per chi specula intorno a questo sport). Diventa quindi molto importante il giro di denaro che si crea intorno alla squadra che ti rappresenta. Quella giusta potrebbe essere il Paris Saint Germain, molto forte e ricca perché si trova ormai tra le mani di un emiro che compra giocatori costosissimi. Tra questi, potresti avere un debole per l’Acquario Gigi Buffon, che non è più tanto giovane per giocare a calcio ma è una sicurezza tra i pali.



ACQUARIO - Tu appartieni ad un Segno molto indipendente e non ti piace sottostare alle regole che altre persone decidono per te. Una squadra che può ben rappresentare il tuo carattere è il Real Madrid, che solitamente agisce senza chiedere il permesso ha nessuno. È una squadra imprevedibile e, dopo qualche periodo buio, sorprende tutti con vittorie assolutamente inaspettate. Il capitano Luka Modric ti stupisce sempre con la sua tecnica e la sua precisione (infatti appartiene al Segno della Vergine).



PESCI - Anche nello sport, e più specificatamente nel calcio, tu non riesci a tenere a bada le tue lamentele, soprattutto se fai il tifo per una squadra che secondo te subisce delle ingiustizie rispetto alle altre. La squadra del tuo cuore potrebbe essere l’Inter. Mauro Icardi, pesciolino come te, è molto contestato ma anche super amato dai tifosi. La moglie, sua manager, tenta di metterlo in riga, ma lui (da buon rappresentante del Segno) è un attaccante fantasista e si diverte a stupire tutti!