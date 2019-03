Oroscopo: che leader sei? Scoprilo nelle Stelle

ARIETE - Per voi rivestire il ruolo di “boss” è naturale, spontaneo. Siete nati per essere capi e non vi importa di chi o di che cosa. In questa posizione riuscite a dare il meglio di voi. Siete amichevoli, tolleranti e comprensivi nei confronti nei vostri subordinati. Apprezzate che vi chiedano consigli e pareri su ciò che fanno, ma allo stesso tempo volete che diventino presto autonomi. Non di rado, instaurate con loro dei rapporti di amicizia che si sviluppano anche al di fuori del contesto lavorativo.



TORO - Voi siete delle persone ansiose e, rivestire certi ruoli potrebbe essere fonte di preoccupazioni e di stress. Avete quindi bisogno di collaboratori preparati e fidati, che non vi mettano nei pasticci. Purtroppo però, la vostra ansia a volte viene scambiata per insicurezza e qualcuno potrebbe sentirsi in diritto di mancarvi di dovere. A pensarci bene, a parità di stipendio, preferireste rinunciare al ruolo di “boss” pur di avere meno problemi da gestire, orari più elastici e più tempo per gli affetti.



GEMELLI - Non è facile avere a che fare con dei capi come voi perché, anche se vi mostrate sempre molto amichevoli, divertenti, giocherelloni e comprensivi, il vostro atteggiamento potrebbe cambiare da un momento all’altro e i vostri subordinati lo sanno molto bene. Non siete sicuramente famosi per la vostra affidabilità. Il vostro punto forte invece è la capacità di motivare le persone che lavorano con voi, aiutandole a scoprire talenti di cui prima non erano a conoscenza. Non è un fattore da sottovalutare.



CANCRO - Anche se non lo date a vedere, siete delle persone ambiziose e con astuzia e intelligenza riuscite a ricoprire ruoli di prestigio nelle aziende in cui lavorate. Per voi, i vostri subordinati sono una sorta di famiglia, in cui talvolta si vengono a creare le stesse dinamiche: simpatie, antipatie, invidie e pettegolezzi sono pane per i vostri denti. Nonostante l’apparenza da agnellini, sapete come farvi valere e non vi dimenticate niente, nel bene e nel male. La vostra sensibilità è un dono sul lavoro.



LEONE - Anche voi, come gli Ariete, siete nati per ricoprire ruoli di prestigio e non riuscite ad esprimere al meglio la vostra personalità se non avete i vostri “sudditi” che eseguono la vostra volontà. Siete dei boss magnanimi e comprensivi: non vi importa se qualcuno sbaglia, anzi spesso gli errori degli altri vi permettono di mettervi ancora più in luce. Il problema è che, nonostante abbiate un ruolo di leader, molte volte anche voi dovete rispondere gerarchicamente a qualcuno. E voi detestate avere un capo!



VERGINE - Per voi potrebbe essere pesante ricoprire ruoli da “boss” perché significa avere a che fare con persone subordinate che non hanno le vostre stesse capacità analitiche e logiche e che potrebbero per questo urtare il vostro sistema nervoso. Non vi rendete conto che spesso vi fissate su alcuni particolari inutili dell’operato altrui, sottovalutando le doti creative o comunicative di chi avete davanti. Sviluppando un po’ di empatia però, potreste diventare dei capi eccezionali e indimenticabili.



BILANCIA - Per delle persone indecise come voi, non è facile ricoprire il ruolo di capo o responsabile di altre risorse. Siete pienamente consapevoli di quanta fatica dobbiate fare per fare delle scelte che possono condizionare altre persone. Quello che però vi contraddistingue da tutti gli altri, sono le vostre abili e magiche doti comunicative e relazioni. Voi riuscite a instaurare buoni rapporti con tutti e, con la vostra diplomazia, mettete pace anche tra i colleghi più prepotenti e litigiosi.



SCORPIONE - Diventare “capi” o “superiori” di qualcuno sul lavoro, per voi potrebbe essere motivo di rivalsa o riscatto morale nel contesto in cui lavorate. Poiché o vi si ama o vi si odia, ci sono sempre delle persone con cui collaborate che hanno una pessima opinione di voi e del vostro modus operandi. Però, ci sono anche quelle persone che vi amano e sono loro che vi permettono di mettere in mostra il vostro valore, le vostre capacità e le vostre doti di leadership. Siate grati a chi vi vuole bene.



SAGITTARIO - A differenza degli altri due Segni di Fuoco, voi non avete bisogno di ricoprire ruoli di leadership per mettere in mostra le vostre capacità. Siete persone brillanti, ma spesso peccate di presunzione. E lo fate anche quando rivestite il ruolo di capo o responsabile sul lavoro. Non vi rendete sempre conto della preparazione dei vostri collaboratori. Non riuscite a tener a freno il vostro lato di “maestrine”, che vogliono sempre diffondere il proprio sapere. Un bagno di umiltà vi renderebbe capi migliori.



CAPRICORNO - Per voi la carriera è una delle principali priorità nella vita e ambite sempre a delle posizioni di potere (anche se non significa necessariamente diventare “capi” di qualcuno). Siete molto precisi, organizzati e puntuali ma, a differenza della Vergine, vi rendete conto che non tutti possano avere le vostre stesse caratteristiche e vi sforzate di essere comprensivi, purché nessuno stravolga i vostri programmi. La vostra autorevolezza spesso risulta essere rassicurante per i vostri subordinati.



ACQUARIO - Se fosse per voi, non esisterebbero “boss”, non esisterebbero “leader” e non esisterebbero responsabili. Sicuramente non accettate di ricevere ordini da chiunque e rivestire il ruolo di capo potrebbe essere utile per evitare di avere qualcuno che vi bacchetti. Voi vi mettete alla pari dei vostri subordinati e ci tenete al loro parere e alle loro idee. Tante volte, per voi è pure comodo poter delegare a qualcuno alcune attività noiose o per cui non avete abbastanza tempo. Qualcuno potrebbe non rispettarvi.



PESCI - Avere un “boss” del vostro Segno Zodiacale significa avere a che fare con una persona fortemente emotiva, che si lascia condizionare dal suo stato d’animo anche quando sarebbe necessario restare distaccati, freddi, autorevoli o anche impassibili. Non riuscite a nascondere le vostre simpatie e nemmeno le antipatie, generando così un’atmosfera poco armoniosa. Siete molto disponibili nei confronti di chi si mostra in difficoltà e così qualcuno tende ad approfittarsi della vostra immensa bontà d’animo.