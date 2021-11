"Zona Bianca", Giuseppe Brindisi: "Io nel mirino dei No Green pass"

"Zona Bianca è finito nel mirino dei no pass, dei No Green pass e ci sono finito anche io". Così Giuseppe Brindisi, il conduttore di "Zona Bianca" spiega come il suo certificato sanitario sia stato clonato e finito nella rete di coloro che vendono illegalmente Green pass funzionanti perché, appunto, appartengono a cittadini regolarmente vaccinati.

Il conduttore del talk di Rete 4 ricorda ai telespettatori che lo scorso 14 luglio aveva mostrato in diretta il suo Green Pass, ma i dati non erano stati coperti. Molto probabilmente il certificato sarà stato sottratto proprio in quell'occasione. "Ci siamo fidati - ha dichiarato Bridindisi - e invece qualcuno ha clonato il mio Green pass", conclude.