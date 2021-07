Zanardi, la moglie: "Condizioni di Alex sono stabili"

A un anno dall'incidente le condizioni di Alex Zanardi "sono sostanzialmente stabili. Attualmente si trova in una clinica speciale, dove sta seguendo un programma di riabilitazione". Così la moglie del campione paralimpico, spiegando come l'ex pilota venga sottoposto a "stimolazioni multimodali e farmacologiche sotto la guida di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il suo recupero".