Zanardi, avanti con le indagini: verso una perizia sul Gps 

La Procura di Siena starebbe per nominare un perito informatico e avere informazioni più precise sull'andatura dell'handbike su cui viaggiava Alex Zanardi al momento dell'incidente. Si apprende infatti che dal file registrato dal gps del ciclista che pedalava accanto al campione starebbero per essere prelevati i dati sull'ora esatta dell'incidente, sul dislivello delle bici e sulla frequenza di pedalata per chiarire le circostanze dello schianto.