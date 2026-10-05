Yara Gambirasio, la Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta di nuove analisi sui reperti

I legati di Bossetti - che hanno avuto a disposizione le foto originali in alta definizione dei reperti e accesso a tutti i Dna dell'indagine - avevano chiesto la ripetizione delle analisi dei campioni che erano stati analizzati non in loro presenza. Ma la Corte ha deciso di non accogliere tale richiesta, avanzata dagli avvocati Claudio Salvagni e Paolo Camporini.