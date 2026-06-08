Willy Monteiro, Gabriele Bianchi condannato all'ergastolo in appello ter

Gabriele Bianchi © Ansa
La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato all'ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell'omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I Supremi giudici avevano già reso definitivo il carcere a vita per il fratello Marco.
Via libera anche all'istituto della giustizia riparativa
I giudici hanno inoltre dato l'ok all'istituto della giustizia riparativa per l'imputato. Adesso se la famiglia di Willy accetterà, potrà incontrare Bianchi in un percorso di confronto e responsabilizzazione. Se dovessero rifiutare. Bianchi potrà intraprendere un iter psicologico.
"La richiesta di accesso alla giustizia riparativa non poteva incidere sulla pena da applicare - ha spiegato l'avvocato Domenico Marzi, legale della famiglia di Willy Monteiro -. Un conto è la sanzione, un altro è il percorso rieducativo. L'istanza non poteva tradursi nella concessione delle attenuanti generiche". Marzi ricorda poi "la violenza efferata" di quella sera, "una violenza inaudita che ha ucciso un ragazzo inerme".
Le scuse di Gabriele Bianchi
L'uomo, in apertura di udienza, aveva fatto dichiarazioni spontanee chiedendo scusa. "Voglio presentare le mie scuse alla famiglia di Willy per quanto accaduto. Il dolore di questa storia la porto dentro di me da sei anni. Non sono più quel ragazzo che sei anni fa ha varcato le porte del carcere - ha detto in aula -. Sono padre e ho un bimbo di sei anni che vedo crescere nelle salette dei colloqui. Insieme facciamo progetti e speriamo in un futuro migliore, ciò anche grazie all'aiuto della famiglia di mia moglie che mi sostiene e crede nella mia innocenza".
Gli altri due condannati
Per entrambi i fratelli Bianchi, la Cassazione aveva già riconosciuto la penale responsabilità per quanto compiuto quella notte a Colleferro. La Cassazione in una prima pronuncia aveva reso definitive le condanne per gli altri due imputati: a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 per Mario Pincarelli, che si affiancarono da subito ai fratelli e colpirono Willy con un calcio alla testa e con colpi e pugni quando ormai il ragazzo era a terra inerme. La brutale aggressione durò 50 secondi e in quella azione i due fratelli ebbero, secondo l'accusa, "un ruolo preponderante con Gabriele, esperto dell'arte marziale Mma, che dà il via con un violento calcio al petto di Monteiro seguito subito da Marco".