West Nile, il sindaco di Latina: "Al lavoro con le disinfestazioni"

Contro il West Nile il Comune di Latina continua il suo lavoro di disinfestazione per fermare le infezioni con interventi ordinari, per eliminare gli insetti vettori del virus, e con operazioni straordinarie nelle aree dove si segnalano i casi della malattia, in base alle indicazioni dell'Asl. "Dal 17 al 31 luglio - spiega il sindaco della città laziale Matilde Celentano - sono stati effettuati, dopo i contagi del virus West Nile, 27 interventi mirati di disinfestazione larvicida e in parte anche adulticida notturna". Sono quindi state intensificate, chiarisce ancora Celentano, le operazioni con prodotti antilarvali nei pozzetti stradali e nei tombini di centri urbani, fossi e canali con ristagno d'acqua.