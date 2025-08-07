Logo Tgcom24
Cronaca
ricoverata dal 24 luglio

West Nile, sesta vittima nel Lazio: è una donna di 83 anni

In tutta Italia sono 13 le persone decedute per il virus. L'83enne era in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti

07 Ago 2025 - 11:37
© agenzia

© agenzia

Sesta vittima per West Nile nel Lazio. Si tratta di una donna di 83 anni di Pontinia, morta all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. In tutta Italia sono 13 le persone decedute per il virus.

Intanto sarebbe stato riscontrato un primo caso di positività al virus a Roma, allo Spallanzani. Si tratta di una donna, senza collegamenti con l'Agro Pontino.

