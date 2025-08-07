West Nile, sesta vittima nel Lazio: è una donna di 83 anni

Sesta vittima per West Nile nel Lazio. Si tratta di una donna di 83 anni di Pontinia, morta all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva. In tutta Italia sono 13 le persone decedute per il virus.