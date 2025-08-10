West Nile, muore un 80enne di Aprilia: è l'ottava vittima nel Lazio

Scattano da lunedì in Molise le disinfestazioni nei parchi e nei pressi delle strutture sanitarie
© Ansa
Un uomo di 80 anni, affetto da West Nile, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La vittima, di Aprilia, era ricoverata da circa tre settimane e presentava altre patologie concomitanti. Si tratta dell'ottavo decesso per il virus nel Lazio, secondo quanto rende noto la Regione.
Prendono il via intanto a Campobasso, a partire da lunedì, gli interventi per contrastare la diffusione del virus, recentemente riscontrato anche in Molise, nella provincia di Isernia. Gli interventi di disinfestazione riguarderanno principalmente parchi e giardini pubblici, luoghi di aggregazione, aree dove si svolgono eventi pubblici, zone adiacenti a strutture sanitarie frequentate da persone potenzialmente più esposte.
