West Nile, muore un 80enne di Aprilia: è l'ottava vittima nel Lazio

Un uomo di 80 anni, affetto da West Nile, è morto nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La vittima, di Aprilia, era ricoverata da circa tre settimane e presentava altre patologie concomitanti. Si tratta dell'ottavo decesso per il virus nel Lazio, secondo quanto rende noto la Regione.