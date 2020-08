Weekend da bollino rosso sulle autostrade, traffico in forte aumento

Traffico da bollino rosso in queste ore sulle autostrade italiane, dove resta attiva fino alle 22 la limitazione alla circolazione di camion e Tir. Le auto sono in aumento soprattutto in prossimità dei caselli verso le località marine. Segnalate code in particolare sulla A27 verso la Statale 51 dell'Alemagna in direzione nord, sulla A31 alla barriera di Piovene Rocchette (Vicenza), sulla A12 verso La Spezia.