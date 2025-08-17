Traffico, primo weekend di controesodo: oltre 23 milioni di transiti

Sul tratto appenninico sono risultati 57.301 presso il comune di Rivello e 46.518 presso quello di Altomonte. Dopo Cosenza, presso Montalto Uffugo sono transitati 49.189 veicoli, 66.937 dopo Falerna, 56.595 presso Palmi e 52.782 presso Villa San Giovanni. In Sicilia sulla A19 di "Via Giafar" sono transitati 127.876 veicoli presso Palermo, mentre presso Altavilla Milicia se ne contano 86.897, scesi a 27.258 presso Alimena e 23.897 presso Caltavuturo.