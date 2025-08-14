Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lo spot

La Polizia di Stato in prima linea per la sicurezza dei milioni di cittadini in viaggio

"Nell'ambito della grande mobilità estiva, che vede milioni di italiani muoversi su tutto il territorio nazionale per ricongiungersi con i propri affetti lontani o per raggiungere i luoghi di vacanza, la Polizia di Stato, con l'impegno delle donne e degli uomini delle sue Specialità, è vicina a ogni viaggiatore", si legge in una nota

14 Ago 2025 - 11:12

La Polizia di Stato è in prima linea per la sicurezza dei cittadini in viaggio. "Nell'ambito della grande mobilità estiva, che vede milioni di italiani muoversi su tutto il territorio nazionale per ricongiungersi con i propri affetti lontani o per raggiungere i luoghi di vacanza, la Polizia di Stato, con l'impegno delle donne e degli uomini delle sue Specialità, è vicina a ogni viaggiatore. La Polizia Stradale sulle arterie di grande viabilità, la Polizia Ferroviaria nelle stazioni e sui treni e il Reparto Volo dall'alto sono impegnati ogni giorno per assicurare la massima sicurezza negli spostamenti", si legge in una nota. 

"Lungo le strade e autostrade, la Polizia Stradale è presente con presidi di vigilanza e dispositivi di controllo mirati a contrastare le condotte di guida più a rischio per l’incolumità, promuovendo la prudenza e la responsabilità. Nelle stazioni ferroviarie, dove arrivi e partenze si intrecciano, gli operatori della Polizia Ferroviaria sono impegnati nelle attività di prevenzione e controllo, garantendo una presenza rassicurante su chi ha scelto di viaggiare in treno. E dall'alto, gli aeromobili e gli elicotteri del Reparto Volo vigilano sulla mobilità stradale e ferroviaria, monitorando i viaggiatori in movimento e scorgendo situazioni di rischio ed emergenza", aggiunge la nota.

"Per raccontare questo impegno quotidiano e il legame profondo con la comunità, è stato realizzato uno spot, che raccoglie immagini autentiche e di prossimità: scene che ritraggono gli operatori delle Specialità della Polizia di Stato mentre aiutano, ascoltano, accompagnano. In ogni scenario, che sia sotto il sole dell'autostrada, fra i binari affollati o in volo silenzioso, si racconta un'unica storia: quella di una presenza vicina e pronta ad #essercisempre", conclude la nota.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri