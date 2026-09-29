Wanna Marchi e Stefania nobile ricevono in Campidoglio il "Premio internazionale della cultura"

Wanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, hanno ricevuto un premio presso la Sala della Promoteca del Campidoglio. È accaduto il 23 settembre scorso. Nello specifico, le due sono state protagoniste di un evento culturale al cui margine hanno ricevuto le onorificenze. L'occasione ha inorgoglito madre e figlia ma, allo stesso tempo, ha sollevato non poche polemiche. "Possibile? Un premio alla cultura. E al Campidoglio?" si sono chiesti increduli alcuni utenti del web.