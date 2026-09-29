Wanna Marchi e Stefania nobile ricevono in Campidoglio il "Premio internazionale della cultura"
La manifestazione è un'iniziativa privata non riconducibile a Roma capitale o al Campidoglio, che però sono comunque tenuti a seguire alcune procedure di verifica prima della concessione della sala
Wanna Marchi e sua figlia, Stefania Nobile, hanno ricevuto un premio presso la Sala della Promoteca del Campidoglio. È accaduto il 23 settembre scorso. Nello specifico, le due sono state protagoniste di un evento culturale al cui margine hanno ricevuto le onorificenze. L'occasione ha inorgoglito madre e figlia ma, allo stesso tempo, ha sollevato non poche polemiche. "Possibile? Un premio alla cultura. E al Campidoglio?" si sono chiesti increduli alcuni utenti del web.
I due libri premiati
Stefania Nobile, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha ricevuto il "P.I.C. - Premio Internazionale della Cultura" per il libro Vendere...cara la pelle. Mamma Wanna, invece, ha ricevuto un riconoscimento per il ricettario pubblicato quest'anno La verità è che io cucino così. Qui non si pesa niente: l'unica misura è l'amore. La manifestazione, viene spiegato, è ideata dall'editore Alessandro Gian Maria Ferri, un'iniziativa privata non riconducibile a Roma capitale o al Campidoglio, che però sono comunque tenuti a seguire alcune procedure di verifica prima della concessione della sala. Inoltre, a fare gli onori di casa e ad accogliere gli oltre 200 ospiti è stato il consigliere comunale, Dario Nanni.
La cerimonia nella Sala della Protomoteca in Campidoglio è stata presentata come “uno degli eventi dedicati alla promozione della cultura e delle eccellenze italiane; un’occasione per valorizzare persone, progetti e realtà che, con il proprio impegno, contribuiscono alla crescita culturale e sociale del Paese, favorendo il dialogo tra tradizione, innovazione e creatività”.