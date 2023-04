Voghera, studente sospeso per uno spinello: il Tar lo riammette alle lezioni

Secondo il Tribunale amministrativo regionale l'illecito a carico del giovane non giustifica una punizione così grave e l'alunno viene così riammesso alle lezioni.

Il ricordo e la riammissione

In un primo momento, il Consiglio di classe aveva optato per una sospensione di 15 giorni. Successivamente però il Consiglio d'istituto aveva aggravato la punizione applicando la sospensione fino alla fine dell'anno. A questo punto la famiglia decide di impugnare il provvedimento. Adesso quindi l'istituto deve riammettere il ragazzo in classe e il Tar ha chiesto allo stato di rimborsare le spese legali del ricordo: un conto di circa 2mila euro.