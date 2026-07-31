Vive dentro un'auto a 69 anni, Joanne lascia la casa di Laura: raggiunto l'accordo con il comune di Pieve Emanuele

È una storia e lieto fine quella di Joanne Belotti, la donna di 69 anni costretta a dormire nella sua auto a causa del caro affitti e di situazioni familiari avverse prima che una famiglia di Bergamo, grazie all'appello di "Morning News", le offrisse gratuitamente ospitalità, e che il comune di Pieve Emanuele le offrisse una nuova casa in un residence nel centro del paese.
"Sono molto emozionata, non mi aspettavo così tanto - dice commossa Joanne Belotti - Grazie all'avvocato Marzorati che mi ha seguito, grazie a tutto lo staff di Mediaset, in particolare Emanuele Canta, e la famiglia della signora Laura che mi hanno fatto sentire davvero a casa, mi sono sentita accolta. Laura è una donna con un grande cuore" ha proseguito Joanne in diretta dalla casa della telespettatrice del programma di Canale 5 che l'ha ospitata.
"Joanne si staccherà e tornerà a casa sua ma noi continueremo a sentirci sempre. Non andrà via dalla nostra vita. Il nostro cane anche si è legato molto a lei, questo rapporto non si perderà. Tra noi c'è una bella amicizia" ha aggiunto la signora Laura. "Domani dalle 14 Joanne si stabilirà nel monolocale dotato di tutto e messo a disposizione dal comune. L'appartamento è ben collegato ai servizi principali, cosa molto importante per la mia assistita" ha concluso l'avvocato.