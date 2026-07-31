Vive dentro un'auto a 69 anni, Joanne lascia la casa di Laura: raggiunto l'accordo con il comune di Pieve Emanuele

"Sono molto emozionata, non mi aspettavo così tanto - dice commossa Joanne Belotti - Grazie all'avvocato Marzorati che mi ha seguito, grazie a tutto lo staff di Mediaset, in particolare Emanuele Canta, e la famiglia della signora Laura che mi hanno fatto sentire davvero a casa, mi sono sentita accolta. Laura è una donna con un grande cuore" ha proseguito Joanne in diretta dalla casa della telespettatrice del programma di Canale 5 che l'ha ospitata.