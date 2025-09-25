Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

Vittorio Sgarbi non sta bene da qualche tempo e in passato, durante la fase più critica per la sua salute, ha dovuto rimanere a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli per affrontare la fase più critica. Ad Arpino, dove è stato eletto sindaco, in Comune non si vede da mesi e l'amministrazione viene guidata dal vicesindaco Massimo Sera. Ma lo stesso Sera ha precisato di essere in costante contatto con il primo cittadino, concordando con lui le linee essenziali dell'amministrazione.