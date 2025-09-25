Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ORA SINDACO DI ARPINO

Vittorio Sgarbi, la figlia chiede un amministratore di sostegno per il padre

Il critico d'arte si opporrà all'istanza, che è stata notificata agli altri familiari e alla sua compagna. Recentemente Sgarbi è stato a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli

25 Set 2025 - 09:43
© Ansa

© Ansa

La figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, chiede un amministratore di sostegno per il padre, ex sottosegretario alla Cultura e oggi sindaco di Arpino (Frosinone). L'istanza per la nomina è stata depositata dagli avvocati della stessa Evelina perché Vittorio Sgarbi "non sarebbe più in grado di seguire i propri interessi". 

Leggi anche
 Vittorio Sgarbi bacia la fidanzata Sabrina Colle nel giorno del suo 73esimo compleanno

Vittorio Sgarbi torna dopo il lungo ricovero: "Sto molto meglio"

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, l'amico Marcello Veneziani: "Ha atteggiamenti distruttivi"

Le notifiche ai familiari

 La conferma arriva dallo stesso critico d'arte, che si trova ora in Toscana. Dopo l'istanza, depositata tramite l'avvocato Lorenzo Iacobbi, sono scattate le notifiche alla sorella Elisabetta, ai figli Carlo e Alma Sgarbi, alla compagna Sabrina Colle. La prima udienza, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stata fissata al 28 ottobre.

Ora sindaco ad Arpino

 Vittorio Sgarbi non sta bene da qualche tempo e in passato, durante la fase più critica per la sua salute, ha dovuto rimanere a lungo ricoverato al Policlinico Gemelli per affrontare la fase più critica. Ad Arpino, dove è stato eletto sindaco, in Comune non si vede da mesi e l'amministrazione viene guidata dal vicesindaco Massimo Sera. Ma lo stesso Sera ha precisato di essere in costante contatto con il primo cittadino, concordando con lui le linee essenziali dell'amministrazione.

Il vicesindaco: "Si opporrà all'istanza della figlia"

 "L'ho sentito cinque giorni fa - conferma Sera. Ha detto che stava molto meglio e che entro la fine del mese ci saremmo incontrati ad Arpino". Il vicesindaco dice di averlo trovato battagliero come al solito e ha annunciato: "Si opporrà a un'eventuale nomina di un amministratore di sostegno". 

Leggi anche
Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi: "Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario alla Cultura"

Ti potrebbe interessare

vittorio sgarbi

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema