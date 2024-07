"Ilaria Salis vestita come una cameriera di Catanzaro": Vittorio Feltri si scusa con il sindaco della città

"Viva le cameriere di tutta Italia. Quelle di Catanzaro un po' di più": è stata questa prima reazione del sindaco di Catanzaro dopo le parole di Vittorio Feltri. Il primo cittadino, poi, ha commentato via social anche le scuse ricevute dal giornalista. "Avere ricevuto le scuse da Vittorio Feltri, considerata la spigolosità del personaggio, non cancella l'amarezza e l'indignazione ma quanto meno le attenua. Feltri non chiede mai scusa, ne sa qualcosa la Raggi, e se ha ritenuto di farlo, sia pure a denti stretti, vuole dire che ha capito di averla fatta grossa. Mi basta. Ma non dobbiamo commettere l'errore di abbassare la guardia nella difesa della nostra terra e dei nostri figli" ha scritto su Facebook. Aggiungendo: "Orgoglioso delle nostre splendide donne che con dignità, eleganza e professionalità ogni giorno svolgono un lavoro molto importante per l'accoglienza e per le famiglie. Anche per loro ho l'obbligo di andare avanti nella mia battaglia, assieme a tanti sindaci calabresi, perché ci sia una sola Italia, solidale, dove tutti i cittadini debbono avere le stesse opportunità".